De nieuwe wagen zal de naam "e-tron Sportback" krijgen. Het is een sportiever uitziende versie van de e-tron, de elektrische SUV die vanaf volgend jaar in Vorst van de band zal rollen. SUV is de afkorting van "Sports Utility Verhicle", een sportieve auto voor alle doeleinden. In de praktijk is het meestal een gewone auto die wat hoger is en grote wielen heeft.