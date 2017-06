De helft van de vragen wordt online gesteld. "Dat is een evolutie waar we al jaren op inzetten", zegt coördinator Tom Evenepoel. "We proberen uiteindelijk een zo laagdrempelig mogelijke "flow" te creëren. We zetten hard in op onze website, want wie met een vraag worstelt, gaat waarschijnlijk eerst online op zoek", aldus Evenepoel.

Wie op de website terechtkomt, krijgt meteen de mogelijkheden te zien waarop de Druglijn kan gecontacteerd worden. "Mensen hebben de mogelijkheid om te bellen, mailen, skypen of chatten. De vrijblijvendheid, de anonimiteit die we garanderen en de afstand in het contact, doen de rest."

Het aantal chatters is ook gestegen, met bijna een derde. Dat zijn dan vooral mensen die jonger zijn dan 30 jaar. Echt jonge mensen zoals scholieren geven de voorkeur aan mailen. Dertigers en veertigers bellen liever; zij maken de helft van alle bellers uit.