Op de beelden is te zien hoe Daelemans aan het bellen is. Naar zijn baas, zo blijkt. “Hij was in het buitenland voor een meeting. Ik was hem op de hoogte aan het brengen van de feiten. Ik heb hem gezegd dat er twee bommen zijn ontploft, dat het hotel oké is en dat we er alles aan doen om mensen te helpen.”

“Toen ik de beelden later zag, heb ik mijn slag gekregen”, zegt de bewaker. “Die man (Abrini, nvdr.) is hier voorbij mij gelopen. Ik kon hem - bij wijze van spreken - pakken. Een paar vrienden hebben daarmee gelachen, maar er liepen hier zoveel mensen voorbij. Bovendien wisten we toen nog niet wie ze aan het zoeken waren. Maar achteraf had ik wel een soort van schuldgevoel.”