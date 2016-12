De Loof ging vrij rationeel aan de slag. Haar ervaring als hulpverlener heeft daar naar eigen zeggen veel mee te maken. “Ik ben al een paar keer in catastrofes of post-catastrofes geweest. Dat verandert een mens natuurlijk in zijn reacties. Een chaotische context ben ik vrij goed gewoon. Dan ben je ook rustiger op het moment dat het verkeerd gaat.”

Op de foto is naast De Loof ook nog een andere vrouw te zien. “In het begin was ik daar alleen. De vrouw bevond zich net voor mij en ze hebben haar daarna naast mij gezet. Ze had een belangrijke voetwonde, maar verkeerde vooral in shock. Zij was er erger aan toe dan ik, vooral omdat ze geen bescherming had.”

“Ik wilde zo snel mogelijk terug naar Haïti”, zegt De Loof. “Met die ene foto was er veel belangstelling, ook van de pers. Ik wilde zo snel mogelijk weg. Uiteindelijk heb ik een dag later al het vliegtuig kunnen nemen. België betekende voor mij een veilige haven, waar ik kon doen en laten wat ik wil. Die veilige haven bestond niet meer. Het was een haven vol paniek en negativiteit geworden.”