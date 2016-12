Je zou denken dat er heel wat paniek was, maar eigenlijk was er een panische angst. Er heerste een doodse stilte.

“Ik dacht dat er een ongeluk was gebeurd op de parking. Dat een bus tegen onze container (waarin de militairen sliepen, nvdr.) was gereden. Ik was mij heel rustig aan het klaarmaken om een kijkje te gaan nemen”, zegt Niels. Vrij snel volgde een tweede knal. “Op dat moment had ik door dat er iets aan de hand was. Iedereen werd meteen geactiveerd.”

Het team bleef nog even ter plaatse. “We waren volledig blind, we wisten niet wat er aan de hand was. De eerste informatie van de politie en van onze eigen mensen sprak over ontploffingen en veel slachtoffers, maar meer konden zij nog niet zeggen. Ik stuurde daarop zelf een team binnen. Dat bevestigde vrij snel dat het hier om een aanslag ging.”

Even later beslist Niels om met het hele team de container te verlaten en het gebouw binnen te gaan. Vier militairen bleven achter om de parking te beveiligen en rugdekking te geven. “Pas toen ik binnenkwam, drong het door. Het was een oorlogssituatie. Overal lagen er plassen bloed, afgehakte handen, benen, voeten. Je zou denken dat er heel wat paniek was, maar eigenlijk was er een panische angst. Er heerste een doodse stilte.”