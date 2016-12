Lian, ook 19 jaar, krijgt het nieuws te horen over de dood van Jordy. Hij is in het ziekenhuis. Hij heeft zichzelf laten opnemen, omdat hij het leven niet meer ziet zitten. Hij is depressief. Hij is zelf een kind van de bijzondere jeugdzorg en herkent zich in het verhaal van Jordy.



Lian heeft geen vrolijke jeugd gehad. Wanneer hij 3 jaar oud is, scheiden zijn ouders. Op zijn 12e breekt hij met zijn vader, op zijn 14e met zijn moeder. Lian belandt in de bijzondere jeugdzorg. Hij experimenteert met drank en drugs en hij heeft het moeilijk op school.



Op zijn 18e, net als Jordy, moet hij de instelling verlaten. Hij wil op eigen benen staan en kiest voor zelfstandig begeleid wonen. Een job vinden blijkt heel moeilijk en op korte tijd krijgt Lian 3 verschillende begeleiders. Hij heeft zelfmoordgedachten en sukkelt met depressies. Zijn beste vriend pleegt onverwacht zelfmoord. Ten einde raad laat hij zich opnemen in het ziekenhuis, waar hij het nieuws over Jordy verneemt.