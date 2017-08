In Petrograd hebben de bolsjewieken hun eerste partijcongres op Russische bodem gehouden. Officieel gaat het om het zesde congres van de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij. Deze marxistische partij is al meer dan tien jaar verdeeld in “die van de meerderheid” (‘bolsjeviki’) en “die van de minderheid” (‘mensjeviki’). De bolsjewieken nemen een veel radicalere houding aan onder invloed van Lenin.

Een kleinere partijfactie, de groep rond Trotski, is bij deze gelegenheid opgegaan in de bolsjewieken. Trotski zelf zit intussen in de gevangenis, net als andere prominente partijleden, zoals Kamenev. Ook Lenin is afwezig. Hij is sinds de revolutionaire Julidagen voortvluchtig.

Het congres verloopt eerst in een privé-zaal in de arbeiderswijk Vyborg. Op de derde dag verbiedt de voorlopige regering de bijeenkomst als een gevaar voor de staatsveiligheid, maar het congres wordt verplaatst naar een arbeiderslokaal in de wijk Nava.