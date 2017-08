De kinderen moeten het onderwijs noodgedwongen voortzetten in hun ballingsoord. Ze belanden op de schoolbanken bij de lokale jeugd, wat wel eens leidt tot moeilijkheden door het verschil in dialect of mentaliteit. Als de uitgeweken jeugd voldoende talrijk is, krijgt ze eigen klassen ter beschikking. Indien mogelijk zijn het de West-Vlaamse onderwijzers die het onderricht verstrekken.

In hun vrije tijd hopen de vluchtelingen op wat ontspanning die de zorgen van de oorlog tijdelijk kan doen vergeten. Gezellige bijeenkomsten verenigen West-Vlamingen die elkaar anders maar moeilijk kunnen ontmoeten. Ontspanningsvormen van thuis herleven in het binnenland. In Geel en in Wetteren amuseren de geëvacueerden zich met de volkssport 'bolletra' en organiseren ze Roeselare-kermis op verplaatsing.