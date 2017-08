Tenzij anders vermeld zijn alle illustraties in deze aflevering afkomstig van de Franse krant Excelsior.

Zoals alle kranten, niet alleen in Frankrijk, had Excelsior te maken met censuur. Op deze voorpagina mag het de naam niet noemen van het plaatsje in het oosten van Frankrijk dat wordt gebombardeerd.

Excelsior werd in 1910 opgericht en was de eerste Franse, dagelijks verschijnende publicatie die voluit ging voor veel foto's en illustraties. De krant nam een motto over van Napoleon: 'Zelfs een korte schets vertelt mij meer dan een lang rapport.'

Er waren in Frankrijk al veel weekbladen die pionierden met foto-journalisme. En Excelsior, dat duurder was dan andere kranten, kon daar nooit tegen opboksen en verdween in 1940 (BnF, Gallica).