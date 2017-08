In Duitsland is Richard von Kühlmann benoemd tot nieuwe minister van Buitenlandse Zaken (officieel staatssecretaris in het Auswärtiges Amt).

Hij maakt deel uit van de regering van de nieuwe rijkskanselier Georg Michaelis.

Von Kühlmann is een beroepsdiplomaat. Hij was sinds vorig jaar ambassadeur in Constantinopel. Eerder in de oorlog was hij in Nederland op post.

Zijn voorganger Arthur Zimmermann raakte in moeilijkheden door het geheime “Zimmermann-telegram”. Toen de inhoud van dat telegram in Washington bekendmaakte, zorgde het er mede voor dat de Verenigde Staten de oorlog aan Duitsland verklaarden.