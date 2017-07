Auteur: Jan Ouvry, Tim Trachet, Myriam Blieck, Alexander Dumarey

Jan Ouvry, Tim Trachet, Myriam Blieck, Alexander Dumarey In 2017 herdenken we één van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog: 100 jaar de Derde Slag bij Ieper of Slag van Passendale. Hier vertellen we hier het verhaal van de Slag van Passendale. Met in de hoofdrol modder en zware regen, miljoenen bommen en granaten, de Britten en Fransen, Nieuw- Zeelanders, Canadezen, Australiërs, Duitse troepen, onschuldige burgers en Tsjings...