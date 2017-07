Daarachter spelen de vele ruzies, vetes en intriges mee die Haig had met hooggeplaatste Britse politici. Hij lag overhoop met eerste minister David Lloyd George.

Lloyd George had een afkeer voor Haig. Hij was razend toen de koning hem tot veldmaarschalk had bevorderd. Hij dacht er voortdurend aan Haig te vervangen, maar slaagde daar niet in. Voor hem was Passendale “het failliet van het militaire denken”.

Maar Haig had veel invloed. Hij kreeg lof in de pers door de steun van de persmagnaat Lord Northcliffe. Dat ging zo ver dat Lloyd George geloofde dat Haig hem via de pers aanviel. Daar kwam een einde aan toen Northcliffe eind 1917 Haig in zijn hoofdkwartier opzocht en zich beledigd voelde toen bleek dat de opperbevelhebber geen tijd voor hem had.