Tussen het front en Passendale liggen vier actieve stellingen. De ‘Albrecht-‘ en de ‘Wilhelm-stellung’ bestaan uit een netwerk van loopgraven en schuilplaatsen. Daarachter liggen twee bunkerlinies, ‘Flandern-stellungen’ genoemd.

‘Riegels’ of kleinere verbindingsstellingen vormen versterkte bruggen tussen de stellingen. Er staan duizenden bunkers, verscholen in ruïnes van boerderijen, of overdekt met aarde. De bunkers staan zo dat ze elkaar kunnen zien en ondersteunen. Metersbrede prikkeldraadversperringen zijn zo geplaatst dat ze de aanvaller in valstrikken lokken.

De eerste frontlijn is maar dun bemand. Bij een aanval is het de bedoeling om de vijand te verlokken diep door te stoten, hem vanuit de bunkers te bestoken, en, als hij te ver is doorgedrongen en bijna geen steun in de rug meer heeft , de reservetroepen in te zetten om hem terug te drijven.