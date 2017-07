Generaal Broesilov is ontslagen als opperbevelhebber van het Russische leger. Broesilov moet opdraaien voor de mislukking van het voorbije offensief in Galicië.

De Russische opmars van de voorbije weken is volledig ongedaan gemaakt. De Centrale Mogendheden dringen de Russen zelfs nog verder terug in de Boekovina. Dit Oostenrijkse gebied was meer dan een jaar geleden door de Russen veroverd.

Broesilov zou ook te weinig respect hebben getoond voor premier en minister van Oorlog Kerenski. Kerenski heeft generaal Lavr Georgjevitsj Kornilov tot nieuwe opperbevelhebber benoemd.

Kornilov is afkomstig uit Cantraal-Azië. Zijn vader was kozak, zijn moeder komt uit een Mongools volk. Hij is niet zo’n briljante tacticus als Broesilov, maar hij staat bekend om zijn moed en doortastendheid, wat hem ook populair maakt.

Kornilov wil een einde maken aan de anarchie in het leger. Zo wordt de macht van de soldatencomités beperkt. Onder zijn druk is de doodstraf aan het front heringevoerd. Ook hierin verschilt Kornilov sterk van Broesilov, die probeerde de nieuwe democratische geest van het Russische leger te respecteren.