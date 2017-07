De Britse invloed in het land is vrij groot en koning Vajiravudh (36) heeft in Engeland gestudeerd. Er was veel druk op de koning om de zijde van de Entente te kiezen. Daarnaast probeert Siam al een tijd bewijzen dat het een “beschaafd” land is, ook om te beletten dat het net als zijn buurlanden tot een Brits of Frans protectoraat wordt gereduceerd.

Siam kan nu ook beslag leggen op de vrij belangrijke Duitse bezittingen in het land. Als reactie zijn negen Siamese studenten opgesloten die in Duitsland verblijven.



De Duitse pers noemt de Siamese oorlogsverklaring onbelangrijk. Toch is bekend dat de Geallieerden zich zorgen maakten over de Duitse spionage in Siam. En opnieuw gaat de grote economische invloed van Duitsland in een ver land verloren.

De koning wil een strijdmacht naar Europa te sturen. Daarvoor moeten wel eerst vrijwilligers worden geworven.