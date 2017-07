Vijfennegentig slachtoffers overleven de aanval niet. De meeste anderen belanden met ernstige vergiftigingsverschijnselen in het hospitaal. Vooral in de zachte huidplooien rond de ogen, de neus, de oksels en de lies zijn de blaren bijzonder pijnlijk. Bij contact met de ogen kan mosterdgas tot tijdelijke of definitieve blindheid leiden. In hoge dosissen kan het de huid wegbranden tot op het bot. Bij inademing vreet het gif de slijmvliezen van de ademhalingswegen weg en staat het slachtoffer een pijnlijke dood te wachten.

Artsen, verpleegsters en ambulanciers, die niet goed opletten en in contact komen met het giftige goedje op de huid en de kleren van de slachtoffers, worden ook aangetast.

Een echte remedie tegen het mosterdgas bestaat er niet. De Amerikaanse verpleegster Shirley Millard, die als Rode Kruis-vrijwilligster in Frankrijk werkt, noteert: ‘De slachtoffers kunnen nauwelijks ademen. Ze vechten om lucht, maar niemand kan iets voor hen doen. Hun longen zijn verbrand, hun ogen en gelaat kapot door het gas. Sommigen hebben eerste graad verbrandingen over het hele lichaam. We kunnen hen niet verbinden, zelfs niet aanraken. Andere gewonden klagen zelden, maar gasslachtoffers zijn de pijngrens voorbij en kunnen het enkel uitschreeuwen’.