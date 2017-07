In Parijs en elders in Frankrijk is de nationale feestdag uitbundig gevierd. Links boven, een grote menigte voor het défilé op de Place de la Bastille. Rechts boven, in Nesle, een van de stadjes in het gebied dat de Duitsers dit voorjaar hebben opgegeven, vermaakt een goochelaar de menigte met een Amerikaanse vlag.

De euforie over de Amerikaanse intrede in de oorlog blijft groot. Het weekblad Le Rire Rouge brengt in zijn 14 juli nummer op de voorpagina Marianne in de armen van de Amerikaanse generaal Pershing, en verder in het nummer toont Marianne zich vooral verheugd over de ruiker die zij van de Amerikanen heeft gekregen.