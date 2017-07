Het contract dat de Chinezen hebben afgesloten – meestal voor een periode van drie tot vijf jaar – bepaalt dat zij enkel civiele arbeid zullen verrichten en niet aan militaire operaties moeten meewerken.

Toch komen de meeste Chinezen terecht op plaatsen die binnen het vijandelijke vuur liggen. Regelmatig zullen er slachtoffers vallen. Zo komen op 15 november 1917 in het gehucht Busseboom in Reningelst dertien Chinezen om bij een Duitse beschieting.

"We stonden er niet bij stil dat we wel eens aan ons eind konden komen", schrijft Gu Singqing, die als jonge tolk in dienst van het CLC werkt. "In de voorste linies werden we door oorlogsvliegtuigen aangevallen. Dag na dag waren we omgeven door geweren en regende het kogels. Angstig en bevreesd waren we."