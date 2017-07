Het is al de derde Lagerhuiszetel die naar Sinn Féin gaat. In februari werd de vader van de gefusilleerde dichter en rebellenleider Joseph Pluckett bij een tussentijdse verkiezing verkozen. Hetzelfde gebeurde in mei, toen de veroordeelde rebel George McGuiness nipt werd verkozen terwijl hij in de gevangenis zat. Hij was tegen zijn wil kandidaat gesteld door de nationalistische leider Michael Collins.

Geen van de drie verkozen parlementsleden is van plan zijn zetel in het Lagerhuis in te nemen. Ze erkennen niet langer het Britse gezag over Ierland. Hun verkiezing beschouwen ze als een radicale afwijzing van dat gezag.

De uitslag toont aan dat de Ierse bevolking grote sympathie is gaan krijgen voor de extremistische rebellen. Tijdens de opstand zelf leek de grote meerderheid van de Ieren zich afzijdig te houden.

De Britse premier Lloyd George heeft onlangs gezegd dat hij zo snel mogelijk het lang beloofde zelfbestuur (home rule) voor Ierland wil invoeren, maar dat het overwegende protestantse deel van Ulster daar voorlopig buiten zal blijven.