In de nacht van 28 op 29 juni barst het Russisch bombardement los op de Duits-Oostenrijkse linies. Het is het hevigste en het langst durende artillerievuur dat tijdens de hele oorlog aan het oostfront is ontketend. De Russische boerensoldaten liggen als verdoofd in de loopgraven, zo’n inferno hebben ze nog nooit meegemaakt.

Het regent de morgen van de eerste juli 1917, wanneer het Russische grondoffensief begint. De Belgische luitenant Van der Donckt kijkt toe: ‘De leden van de sovjet van het Elfde leger marcheerden voor de eenheden uit, die immense rode vlaggen meedroegen.’

De mannen van de Tsjechische brigade vormen de speerpunt van de aanval en in de namiddag van de volgende dag planten ze de rode vlag op de heuvels ten westen van Zborov. Er is een bres in de Oostenrijkse stellingen geslagen en de 2de juli zal later in de onafhankelijke republiek Tsjecho-Slowakije worden gevierd als de Dag van het Leger.