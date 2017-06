In China heeft de 11-jarige keizer Hsuan Tung een decreet uitgevaardigd waarin hij de monarchie herstelt en zichzelf weer aan de macht brengt.Dat gebeurde nadat generaal Chang Hsung de hoofdstad Peking had laten omsingelen.

Chang Hsung is een opstandige krijgsheer die nooit de Chinese republiek heeft erkend. Hij en zijn troepen dragen aan het hoofd nog altijd de Mantsjoestaart die onder de afgezette Tsj’ing-dynastie algemeen was. Daarom worden ze spottend het “Varkensstaartleger” genoemd.

Keizer Hsuan Tung (ook bekend als Pu Yi) was nog geen zes jaar toen in 1912 de republiek werd uitgeroepen. Het kind behield zijn keizerstitel en is in de Verboden Stad blijven wonen, omringd door een hofhouding van eunuchen die hem het grootste respect behandelen.

De jonge keizer is niet meer dan een marionet in de handen van Chang Hsung.

President Li Yuan-hung had het “Varkensstaartleger” gevraagd naar Peking te komen om hem te helpen in zijn conflict maarschalk Tuan Chi-jui, de afgezette premier. Onder druk van Chang Hsung had hij een paar weken eerder het parlement ontbonden.

De monarchistische krijgsheer zou door Duitse agenten met geld en wapens zijn geholpen. Maarschalk Tuan wil immers dat China deelneemt aan de oorlog tegen Duitsland.