Duikboten, die zich bij een konvooi lieten opmerken, moesten er voor zorgen snel weg te zijn, de dieptemijnen die de begeleidende oorlogsschepen op hen loslieten, werden steeds effectiever.

Het vinden van een schip in de onmetelijke zee was voor duikboten ook bijna het spreekwoordelijke zoeken naar een speld in de hooiberg, als de schepen in groep gingen varen veranderde dat niet, integendeel.

Na een tijdje gingen de kapiteins daarom weer meer dicht tegen de kusten op zoek naar prooien, maar daar was dan weer het risico groter dat ze door vliegtuigen werden opgemerkt.

En voor eind 1917 slaagden de Britten er ook in om het Kanaal effectief te sluiten voor de duikboten.

In de eerste helft van 1917 werden maar 20 Duitse duikboten tot zinken gebracht, in de tweede helft 43 en in 1918 zelfs 102. De Duitsers slaagden er wel in om het onbeperkte aantal steeds rond 128 te houden, maar kregen het wel alsmaar moeilijker om voldoende, goed opgeleid personeel te vinden.