Op 25 juni zijn op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek opnieuw vijf Belgische burgers gefusilleerd.

Het zijn de broers Jules en Lucien Descamps, die in Brussel een café hadden, Georges Kugé uit Brussel, Frans Vergauwen uit Antwerpen en Léon Boiteux uit Boussu-lez-Walcourt

Ze maakten deel uit van een netwerk dat inlichtingen verzamelde over de aanwezigheid en verplaatsingen van Duitse troepen in ons land.

De horlogemaker Kugé (26) had de leiding. Hij was in het begin van de oorlog in het leger geweest, maar raakte gewond en mocht naar huis terugkeren. Kugé had een Duitse vader (die eigenlijk Kuge heette) maar had voor de Belgische nationaliteit gekozen.

De spionnen hielden contact via het café van de gebroeders Descamps. Vergauwen, die als koerier naar de Nederlandse grens dienst deed, was in 1910 wereldkampioen wielrennen voor liefhebbers geweest.

In totaal stonden 25 mensen terecht voor hun deelname aan het netwerk. Acht werden ter dood veroordeeld, maar drie daarvan kregen gratie. Er vielen ook forse gevangenisstraffen.