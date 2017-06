De door de Duitse overheid doorgevoerde benoemingen in aparte Vlaamse en Waalse administraties blijven elkaar opvolgen.

De Brusselse atheneumleraar Jozef Haller von Ziegesar is benoemd tot ‘algemeen bestuurder’ (directeur-generaal) van Schone Kunsten in het Vlaams Ministerie van Wetenschappen en Kunsten. Deze Vlaamse adoptiezoon van een Duitse baron is een zeer pro-Duitse activist en lid van de Raad van Vlaanderen.

In dezelfde afdeling Schone Kunsten is de letterkundige Raf Verhulst tot directeur benoemd. Hij is hoofdredacteur van het activistische blad ‘Het Vlaamsche Nieuws’.

De volksdichter René De Clercq zou conservator worden van het Wiertzmuseum in Brussel, een erefunctie die Hendrik Conscience nog heeft bekleed. Dat is opvallend daar De Clercq tot nu toe in Nederland verbleef en geen activist was.

De dichter van ‘Hemelhuis’ en ‘Tineke van Heule’ was bij de Duitse inval naar Nederland gevlucht en gaf les aan een Belgische school in Amsterdam. Hij was aanvankelijk zeer patriottisch maar nam ontslag als leraar nadat hij in aanvaring met de Belgische regering was gekomen. Zo had hij koning Albert openlijk opgeroepen een pro-Vlaams standpunt in te nemen.