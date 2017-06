Toch is Mesen geen klinkende naam in de geschiedenis van de Grote Oorlog geworden. De verklaring daarvoor is in de maanden nà de slag te zoeken.

De herovering van de zuidelijke heuvelrug bij Ieper is een bewust beperkt gehouden offensief, dat een solide basis moest leveren voor een grotere doorbraak in het noordelijk deel van de Ieperboog. Daarna kan de deur naar de Belgische kust geforceerd worden en zal de weg naar Duitsland open komen te liggen.

Maar dat “noordelijke” offensief, de beruchte Derde Slag om Ieper, ook bekend als de Slag om Passendale, mislukt jammerlijk. De grote spelbreker is het weer. Het regent aanhoudend in augustus 1917 en het Britse geschut zakt letterlijk weg in de Vlaamse modder.

Wanneer het offensief na enkele maanden wordt stilgelegd is de frontlijn amper 8 kilometer opgeschoven en zijn er 70 000 Britse soldaten gesneuveld. Die monsterlijke mislukking werpt ook een schaduw over het succes bij Mesen. De Britse regeringsleider Lloyd George zal in zijn oorlogsmemoires cynisch schrijven dat Mesen niet meer dan een “aperitief” was.