In het Franse parlement kwam meteen verzet tegen een deelname aan de conferentie. Veel patriottische Fransen willen dat er gevochten moet worden tot de eindzege.

De regering vreest dat een Franse deelname aan de conferentie het moreel van de troepen zal aantasten om te blijven vechten. Premier Ribot zei in de Senaat: “De vrede zal er niet door Stockholm komen, maar door de overwinning.“

De enige socialist in de Franse regering, Albert Thomas, verblijft op dit moment in Rusland en is wel voorstander van een conferentie.

In de Britse regering is er intussen geen bezwaar dat de Britse Labourpartij aan de conferentie deelneemt. De toestand in Groot-Brittannië is zo belabberd, vooral vanwege de duikbotenoorlog, dat de nochtans keiharde premier Lloyd George die kans op voortijdige vrede alvast niet wil saboteren.

In bezet België heeft de algemene raad van de Belgische Werkliedenpartij geweigerd om afgevaardigden naar Stockholm te sturen. De reden voor die weigering is niet ver te zoeken. De Duitse bezetter had het zelf voorgesteld en de raad kreeg uitzonderlijk toestemming om hierover te vergaderen.