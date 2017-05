Door de oorlog zijn steeds meer vrouwen gaan werken. Dat de meesten niet bij een vakbond zijn aangesloten, belet hen niet op te komen voor hun eisen.

Ook op andere plaatsen in Parijs is betoogd, maar niet overal even vrolijk en vreedzaam. In volkse wijken werden cafés geplunderd en auto’s aangevallen. Door de censuur rept de pers niet over de rellen.

Net als in andere oorlogvoerende landen is het aantal stakingen in Frankrijk de laatste weken sterk toegenomen. Ook onder de troepen zou er steeds meer ongenoegen zijn. De invloed van de Russische revolutie is duidelijk, maar patriottische commentatoren zien er ook de hand van de Duitsers in.