Wat de eisen over het gebruik van het Vlaams in het leger betreft, zegt de kabinetsleider dat er in 1913 een taalwet is goedgekeurd die aan die eisen tegemoetkomt. De oorlog heeft verhinderd dat die wet volledig kan worden toegepast.

De premier gaf ook commentaar over de cijfers die de activistische pers - onder Duitse inspiratie - geeft over de taalverhoudingen in het leger: 80% Vlaamse soldaten en 65% Waalse officieren. Hij zegt dat de juiste percentages niet bekend zijn.

Baron de Broqueville is een katholieke Franstalige aristocraat uit de Antwerpse Noorderkempen. Binnen de regering wordt hij als pro-Vlaams beschouwd.