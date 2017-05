In het ‘Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België’ verschijnen een aantal Duitse verordeningen die aparte ministeries oprichten in Brussel (voor Vlaanderen) en Namen (voor Wallonië).

Drie departementen worden gesplitst : het ministerie van Openbare Werken en Landbouw, dat van Wetenschappen en Kunsten (i.e. onderwijs) en dat van Nijverheid en Arbeid. De ministeries in Brussel zijn bevoegd voor de Vlaamse provincies (waar ook Brussel zelf deel van uitmaakt), die in Namen voor de Waalse (met inbegrip van Waals-Brabant, dat bij Henegouwen is gevoegd).

In de praktijk is het allemaal niet zo simpel. Zo worden enkele Waalse gemeenten aan de taalgrens, zoals in de Voerstreek en de streek van Edingen, afhankelijk van het Vlaamse ministerie van Kunsten en Wetenschappen. Het hele Zoniënwoud – ook het Waalse deel – valt onder Landbouw en Openbare Werken in Brussel. Ook de kassen van weduwen en wezen van de ministeries blijven voorlopig in Brussel.

In de praktijk zullen tientallen ambtenaren naar Namen moeten verhuizen.

Voor veel functies in de ministeries in Brussel worden Vlaamse activisten benoemd. Zo wordt Emiel Ver Hees, een lid van de Raad van Vlaanderen, de nieuwe secretaris-generaal van Nijverheid en Arbeid.