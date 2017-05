De parlementsverkiezingen in Australië zijn gewonnen door de regerende Nationalist Party of Australia. Die partij bestaat nog geen drie maanden. Ze is een fusie van de Liberale Partij met dissidenten van de Labourpartij, waaronder eerste minister Billy Hughes.

In september vorig jaar werden Hughes en een aantal andere parlementsleden uit de Labourpartij gezet, nadat de partij opriep "neen" te stemmen in een referendum over invoering van de dienstplicht. De premier was voor de dienstplicht.

Daardoor verloor Labour haar meerderheid in het Lagerhuis. De dissidente socialisten vormden meteen een coalitie met de liberalen, waardoor Hughes verder kon regeren.

Hughes haalt met zijn nieuwe partij meteen de grootste parlementaire meerderheid die Australië tot nu toe kende.: 53 van de 75 volksvertegenwoordigers en 24 van de 36 senatoren. Labour moet met de rest tevreden zijn.

De Nationalist Party blijft van plan om de dienstplicht in te voeren. Alleen zo kunnen er voldoende Australische troepen aan de oorlog deelnemen, zegt ze.