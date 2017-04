Toen in 1917 in de Russische hoofdstad Petrograd de revolutie uitbrak en de tsaar tot troonsafstand werd gedwongen, zat Vladimir Iljitsj Lenin in Zwitserland. Lenin, toen 46, had het grootste deel van zijn volwassen leven in ballingschap doorgebracht.

Na drie jaar interne verbanning in Siberië, wegens zijn radicale activiteiten in de arbeidersbeweging in Petrograd, vertrok hij in juli 1900 naar München, dan Londen en daarna Geneve, van waaruit hij zijn politieke activiteiten voortzette.

In 1905, na de Februarirevolutie, keerde hij in oktober even terug naar Rusland, waar even wat meer politieke vrijheid ontstond. Maar 1 jaar later al werd de dreiging van de tsaristische geheime politie weer te groot en vertrok hij opnieuw naar West-Europa. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog vestigde hij zich in Zwitserland.

Van daaruit begon hij te fulmineren, in de eerste plaats tegen het verraad van de Duitse sociaaldemocraten, die mee voor de oorlog hadden gestemd. En hij riep de socialisten in heel Europa op om van de imperialistische oorlog een burgeroorlog te maken van het proletariaat tegen de bourgeoisie en aristocratie.