De Belgische regering in Sainte-Adresse stelt het samenwerken van de Vlaamse activisten met de Duitsers strafbaar.

Dat gebeurt met een besluitwet die op 8 april door koning Albert werd ondertekend.

Men spreekt van een “besluitwet”, omdat de wet tot stand kwam zonder goedkeuring door het parlement. Kamer en Senaat kunnen immers door de oorlogssituatie immers niet meer bijeenkomen. Maar het is een volwaardige wet die met ’s lands zegel is bekleed en binnenkort in het Staatsblad verschijnt.

De besluitwet straft : “al wie met een kwaad opzet ’s vijands politiek of plannen in de hand heeft gewerkt, heeft deelgenomen aan het vervormen door de vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen, de getrouwheid der burgers jegens de Koning en de Staat in oorlogstijd aan het wankelen heeft gebracht. “ De straffen liggen tussen 15 en 20 jaar dwangarbeid.

Met “vervormen van wettelijke instellingen” wordt de “bestuurlijke scheiding” geviseerd, waarmee de Duitse bezetter begonnen is en waaraan de activisten meewerken, onder meer door leidende functies te aanvaarden in Belgische administraties die op Duits bevel worden gesplitst.