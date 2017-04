Niet alleen in schoolboeken drong de oorlog door, maar ook prentboeken voor kinderen werden een propaganda instrument. De oorlog werd immens populair in prentboeken. Om zich van commercieel succes te verzekeren, moesten auteurs de oorlog integreren in verhalen over het dagelijkse leven, dierenverhalen en sprookjes. Ze vonden dat het hun patriottische plicht was om kinderen de zaak van hun land te doen steunen.

Franse en Engelse jeugdschrijvers benadrukten hoe Duitsland de neutraliteit van België had geschonden, wreedheden had begaan tegen het Belgische volk en een aanvalsoorlog was begonnen voor gebiedsuitbreiding. Franse auteurs benadrukten de rol van Frankrijk als redder van de beschaving en behoeder van vrijheid en menselijkheid. Britse auteurs benadrukten het Duitse militarisme en cultuur van blinde gehoorzaamheid, het tegendeel van de Pax Britannica .