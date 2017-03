Die grillige vorm was soms het gevolg van natuurlijke obstakels, zoals rivieren of heuvelruggen, maar ook gewoon het gevolg van het verloop van de gevechten eerder in de oorlog.

Het is geen toeval dat er vooral aan de saillants werd aangevallen, omdat die uitstekende gebieden extra kwetsbaar waren. Ieper, Arras, Bapaume en Verdun zijn bloedige namen.

Voor de Geallieerden was het van belang om nergens terrein prijs te geven. Iedere terugtrekking kon een bedreiging betekenen voor Parijs, of, meer naar het noorden, de Kanaalhavens, die van essentieel belang waren voor de Britse transporten naar het front. En voor de Fransen was ieder verder verlies van grondgebied ondraaglijk.

Voor de Duitsers was de situatie anders. Het feit dat ze bijna heel België en een belangrijk stuk van Frankrijk bezet hielden, was een groot voordeel, maar ze begrepen dat het geen zin had om voor elke vierkante meter te vechten. Hoe verder ze op vijandelijk grondgebied doordrongen, hoe verder manschappen, wapens en voorraden moesten worden aangevoerd. De bevoorradingslijn inkorten zou voordelen opleveren.

Essentieel was echter dat het opgeven van saillants een kortere en bétere verdedigingslijn kon opleveren, die minder troepen zou vereisen. Dat was voor de Duitsers belangrijk, want ze konden nu eenmaal minder troepen inzetten. In het westen beschikten ze over 154 divisies, terwijl de Geallieerden 190 divisies konden inzetten, die meestal groter waren.