Met de slogan ‘he has kept us out of war’ (‘hij hield ons uit de oorlog’) won Woodrow Wilson in november 1916 nog de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Enkele maanden later lijkt Amerika alsnog klaar om toch in de oorlog te stappen.

Vooral de Duitse onderzeebotenoorlog – met o.m. de torpedering van het passagiersschip Lusitania – heeft anti-Duitse gevoelens bij de publieke opinie aangewakkerd.

Klap op de vuurpijl is het zogenaamde Zimmermann-telegram dat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Zimmermann op 16 januari naar de Duitse ambassade in Mexico stuurt. In dit telegram verneemt de Duitse ambassadeur dat zijn land de duikbotenoorlog zal hervatten. Duitsland hoopt dat Amerika desondanks neutraal zal blijven.

Mocht Amerika toch de oorlog verklaren, dan moet de Duitse ambassadeur zo snel mogelijk de Mexicaanse regering overhalen om een oorlog met Amerika te beginnen : met financiële steun van Duitsland kan Mexico gebieden die het land vroeger aan de Verenigde Staten verloor (Texas, Nieuw-Mexico en Arizona) heroveren.