De Duitse politie is op verscheidene plaatsen Belgische scholen binnengevallen die niet gesloten waren. Sinds 23 februari moesten alle scholen dicht om energie te besparen.

De stad Brussel had gevraagd om tenminste haar lagere en beroepsscholen aan die verplichting te onttrekken en had die instellingen in afwachting van een antwoord opengehouden. Als antwoord stapten agenten van de Kommandatur de scholen binnen om de leerlingen weg te sturen.

Toen een schoolhoofd de Duitsers uitlegde dat hij van zijn chefs geen instructie had gekregen om de school te sluiten, kreeg hij de horen dat hij voor alles de Duitse bevelen moest volgen: “Als we uw chefs niet zijn, dan zijn we wel uw meesters.”

Er is ook opgetreden tegen scholen waar men officieus nog leerlingen in groepjes bijeenriep om ze toch wat les te geven. Ook internaten werden bezocht Scholieren die daar intern zijn, kunnen blijven, maar ze mogen evenmin les krijgen. In heb bekende Brusselse college St-Michel werden zelfs de slaapzalen gecontroleerd, want in principe moeten de leerlingen daar hun tijd doorbrengen.