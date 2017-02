Alle scholen in België moeten op bevel van de Duitse overheid voor onbepaalde tijd dicht, zowel officiële als vrije scholen. Bedoeling is daarmee kolen te besparen. Het is nog altijd ijzig koud.

Wat de ouders met de kinderen tijdens de werkuren moeten doen, is hun zaak. Scholieren op internaat mogen blijven, maar de klaslokalen van internaten mogen niet verwarmd worden.

Om energie te besparen moeten winkels om 5 uur ’s avonds sluiten, een uur vroeger dan voordien. Bovendien mogen de etalages niet verlicht worden en is de verlichting in de winkel door gas of elektriciteit strikt beperkt.

De maatregel komt zeer slecht over. Het gerucht gaat dat er in België meer dan voldoende steenkool is, maar dat de Duitsers de kolenvoorraden verkopen aan Nederland.

De verontwaardiging neemt nog toe met het nieuws dat de Duitsers de voorbije dagen huizen doorzoeken van rijke burgers die het land hebben verlaten. Daarbij worden de wijnkelders systematisch leeggehaald.