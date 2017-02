Ook paus Benedictus XV doet pogingen om te bemiddelen. Een openlijke vredesoproep door de paus in augustus gaat vergezeld van geheime contacten door de pauselijke diplomatie. Langs Geallieerde kant verlopen de contacten via Londen, want Frankrijk en Italië liggen al jaren overhoop met het Vaticaan.

Opmerkelijk is dat in de pauselijke voorstellen wel sprake is van het herstel van de Belgische onafhankelijkheid – wat de Britten altijd geëist hebben – maar niets van concrete toegevingen aan Frankrijk of Italië. Dat zal tot een gepikeerde reactie van de Franse regering leiden.

Uiteindelijk zal de Duitse keizer, onder druk van zijn legerleiding, weigeren om zomaar België op te geven. Duitsland wil in elk geval Luik behouden.

Al die ingewikkelde contacten lopen uiteindelijk op niets uit, ook al omdat de context snel verandert. De Verenigde Staten zijn sinds april 1917 in de oorlog betrokken en de Russische Revolutie zorgt ervoor dat Rusland eind dat jaar de strijd opgeeft. Langs beide zijden gelooft men nog steeds dat de oorlog gewonnen kan worden.