De Verenigde Staten roepen hun ambassadeur in Berlijn terug. De Duitse ambassadeur in Washington “krijgt zijn paspoorten”, zoals de in diplomatieke taal heet.

De Amerikaanse strijdkrachten worden ook versterkt en Duitse bezittingen in de Verenigde Staten worden als “onderpand”

Daarmee reageert de Amerikaanse president Wilson op de aankondiging door Duitsland van een “onbeperkte duikbotenoorlog”.

In een rede tot het Amerikaanse Congres spaart Wilson zijn ongenoegen daarover niet, maar zegt dat hij voorlopig niet verder wil gaan in maatregelen tegen Duitsland. Hij weigert te geloven dat Duitsland werkelijk van plan is om Amerikaanse schepen te doen zinken.