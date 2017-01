Auteur: Tim Trachet, Jan Ouvry

Tim Trachet, Jan Ouvry In deze rubriek brengen we grote en kleine gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog, deze week 100 jaar geleden. Duitsland kondigt aan dat het een onbeperkte duikbotenoorlog gaat voeren, in heel Noord-West Europa is het bitter koud, de Geallieerden vernederen Griekenland verder, de Russen blijven aanvallen, ......