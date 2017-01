Bovendien liepen 70.000 gebouwen schade, waarvan 900 vernield of onherstelbaar beschadigd werden. In het centrum van Londen werden ruiten van het bekende Savoy Hotel vernield en werd een taxi bijna omgekieperd.

De regering heeft meteen ontkend dat er sabotage aan de hand was. Maar er is wel een storm van kritiek omdat de dichtbevolkte plaats ongeschikt was om munitie te maken of op te slaan.

Door het acuut tekort aan Britse granaten kreeg de chemische fabriek in Silvertown in 1915 opdracht TNT te produceren. De directie van het bedrijf zelf was daartegen, omdat het veel te gevaarlijk zou zijn.