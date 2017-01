De liberale senator Charles Magnette, de grootmeester van de Belgische vrijmetselarij, is vrijgelaten.

De grootmeester van het Grootoosten van België was door een Duitse krijgsraad in Luik veroordeeld tot drie weken gevangenis en 1000 frank boete nadat hij brieven had gestuurd aan de Duitse vrijmetselaars om te protesteren tegen de deportaties van Belgische arbeiders.

De brieven waren met de gewone post verstuurd en werden door de Duitse censuur onderschept.

Nu is bekend waarom hij precies veroordeeld werd. Hij vergeleek in zijn brief de deportaties met slavernij en de Bijbelse ballingschap van de joden. Dat zijn “beledigingen die de overheid zelfs in vredestijd niet ongestraft kan laten”.

Daarbij, zegt de krijgsraad, had hij de bedoeling “bepaalde delen van het Duitse volk op te ruien tegen het Duits bestuur in België”. Bovendien heeft hij zijn tekst doorgespeeld “aan andere broeders van Belgische loges”. Ook dat is ophitsing tegen het Duits bestuur en daarmee bracht hij “de veiligheid van de Duitse troepen in gevaar”.

Magnette wordt ook nog verweten dat hij een verkeerde uitleg gaf voor de wegvoeringen, die volgens de Duitsers bedoeld zijn om iets te doen aan de enorme werkloosheid in België.