De twintig jaar oude "Peresvet" was nog maar korte tijd weer in Russische dienst. Het slagschip was in 1905, tijdens de Russisch-Japanse oorlog, in Japanse handen gevallen en vervolgens door de Japanse marine gebruikt.

In maart 1916 kocht Rusland het terug, maar kort daarna strandde het in de mist. Het was pas hersteld en van het Verre Oosten naar de Middellandse Zee gereisd.