Na aandringen is gouverneur-generaal von Bissing bereid ook een uitzondering maken voor voorwerpen met een artistieke of historische waarde, maar de Duitse ambtenaren zullen elk voorwerp apart daarop beoordelen. Elke mooie koperen pan of oude tinnen pot die een familiestuk is, zal niet zomaar in aanmerking komen!

Mensen die de metalen voorwerpen inleveren krijgen een vergoeding a rato van het gewicht van het metaal. Merkwaardig is dat niet zal worden nagegaan of men wel eigenaar van het voorwerp is. Sommigen leiden daaruit af dat de Duitsers geen problemen maken over gestolen goederen.

De Duitse overheid kan huiszoekingen verrichten naar niet-ingeleverde voorwerpen. Die zullen dan zonder vergoeding worden geconfisqueerd. Bovendien kunnen de bezitters worden gestraft.

Vooral door de Geallieerde blokkade ontbreekt het Duitsland aan allerlei grondstoffen. Ook lijm en gelatine worden opgeëist, maar alleen de grote voorraden.