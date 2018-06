Les juges flamands imposent peu de cours de conduite aux contrevenants

A nouveau des inondations, en Brabant flamand

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Brabant flamand a de nouveau eu droit à d’importantes chutes de pluie, notamment à Aarschot et Diest. Le ruisseau Begijnenbeek est sorti de son lit et a inondé plusieurs rues. Les pompiers ont été appelés pour vider des caves et garages. Ce samedi, la situation est sous contrôle. Les inondations étaient inattendues, en raison des travaux réalisés pour maintenir le ruisseau dans son lit.

