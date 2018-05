Un grand cortège citoyen accompagne la dépouille de la petite Mawda

Hommage vibrant aux victimes de l’attaque meurtrière à Liège

Le temps avait suspendu son vol en Cité ardente mercredi peu avant 13h. Un millier de personnes se sont rassemblées sur l'Espace Tivoli à Liège afin de respecter une minute de silence en mémoire des deux policières et du jeune Herstalien de 22 ans décédés la veille dans la tuerie de Liège. L’hommage a été rendu en présence du Premier ministre Charles Michel et du ministre de l'Intérieur Jan Jambon. Ceux-ci étaient accompagnés des autorités communales et provinciales liégeoises, ainsi que de la présidente du Sénat.

