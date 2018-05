Pour une "génération sans tabac" dès 2019

Un groupe de 46 organisations, dont la Fondation contre le Cancer et l’association flamande Kom op tegen Kanker, ont signé une Charte et donné le coup d’envoi ce lundi à une vaste campagne. Elle vise à créer en Belgique une Société sans tabac. Les enfants qui naîtront à partir de 2019 ne devraient ainsi plus fumer. Les endroits visités par des enfants - comme les pleines de jeu et les zoos - doivent ainsi être interdits aux fumeurs. Un label sera d’ailleurs créé.

Pour une "génération sans tabac" dès 2019

