"Le rapport de la Commission: un encouragement à continuer"

Il va faire très chaud aux 20 km de Bruxelles

Il va faire chaud ce week-end, on prévoit jusqu’à 29 degrés dans le centre du pays. Les organisateurs du jogging les 20 km de Bruxelles prennent des mesures préventives, comme le placement de diffuseurs d’eau le long du parcours. Les cardiologues recommandent que le jogging démarre un peu plus tôt le matin afin que personne ne doive courir aux heures les plus chaudes. Mais selon les organisateurs ce n'est pas possible. L’organisation veut surtout mettre l’accent sur la responsabilisation des coureurs. “Il faut bien s’hydrater et s’alimenter durant les jours qui précèdent la course, pas uniquement le jour avant".

