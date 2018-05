Greenpeace fait de la glace avec des panneaux solaires

Les loyers augmentent, surtout pour les logements modestes

Les prix des loyers en Flandre ne cessent de grimper. Tout devient plus cher, mais on constate que ce sont les loyers des habitations les plus modestes qui augmentent le plus vite. En l’espace de 5 ans, ils ont grimpé de 10%. Ce qui est nettement plus que l’augmentation de l’indice. Les syndicats des locataires réclament davantage d’habitations sociales.

