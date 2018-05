"La pension à points est un système socialement juste"

Interrogé par la rédaction de la VRT, le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR) a répondu aux critiques émises par les syndicats qui manifestent ce mercredi contre les réformes prévues par le gouvernement Michel. "Il y a une incompréhension en ce qui concerne la pension à points, qui est un système socialement juste et équitable", a-t-il notamment souligné, ajoutant que ce système était favorable aux pensions les plus basses, et donc celles des femmes notamment.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

